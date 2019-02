La Misericordia ha un nuovo mezzo per disabili

Il progetto è stato proposto dalla SMG srl ed è stato patrocinato dal Comune. Hanno partecipato undici aziende del territorio

CASCIANA TERME LARI — Ieri, venerdì 22 febbraio 2019, con una piccola cerimonia, è stata consegnata un’auto attrezzata per trasporto anziani, disabili e persone in difficoltà alla Misericordia di Lari.

Il progetto è stato proposto dalla S.M.G. srl Servizi Mobilità Garantita, di Montecatini Terme che opera da anni nel sociale su Toscana e Liguria, avvalendosi del disposto della legge 328 del 2000.

Il veicolo completamente attrezzato è stato consegnato in comodato gratuito per quattro anni rinnovabili per altri quattro, con copertura totale di tutte le spese come assicurazioni obbligatoria, assicurazione autista, assicurazione Kasko, manutenzione ordinaria e straordinaria, cambio gomme, carro attrezzi per recupero veicolo.

Al progetto, patrocinato dall’amministrazione Comunale di Casciana Terme Lari, hanno aderito undici sponsor: Autocenter snc, Camoca tecnologie, Ceccotti sas, F.P. marmi, Il Girasole (Conad), Il vecchio forno, Mancini & De santi, Lapi logistica, Menichini snc, PMP Assicura, Willy 2.3, i cui loghi sono stati esposti sulla carrozzeria della vettura.

Don Tommaso Botti ha dato inizio alla cerimonia con la benedizione del mezzo.

Presenti inoltre il Sindaco di Casciana Terme Lari Mirko Terreni, rappresentanti dell’azienda SMG srl e delle undici aziende sponsorizzatrici, rappresentanti dell’AUSER comunale, dell’Arma dei Carabinieri, i volontari della Misericordia.