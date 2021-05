Trecentomila euro per la promozione delle terme

Laura Boldrini racconta la sua malattia: «Ho scoperto per caso il tumore: è stata come un'onda anomala che mi ha travolto»

Arrivano dalla Regione, Giani: "È importante investire sul futuro già ora, mentre siamo ancora dentro questa durissima sfida della pandemia"

CASCIANA TERME LARI — La Regione ha stanziato oltre 600mila euro per la promozione e la valorizzazione dell’attività termale nei Comuni di Chianciano Terme (Siena) e Casciana Terme Lari (Pisa).

Dalla Regione hanno sottolineato che "l'emergenza sanitaria ha condotto il settore a una crisi gravissima non solo per le aziende che operano nel settore ma nell’intera economia dei Comuni termali la cui cui struttura socio-economica è strettamente connessa all’attività termale. Il provvedimento assunto dalla giunta ha lo scopo di favorire azioni di sostegno e rilancio di un comparto importante per l’economia regionale come quello del termalismo".

“È importante investire sul futuro già ora, mentre siamo ancora dentro questa durissima sfida della pandemia – ha evidenziato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani – queste risorse possono stimolare l’avvio di una attività promozionale che permetta a questi comuni che vivono in gran parte di termalismo, di iniziare a attivare una fase di ripresa”.

Dopo la chiusura forzata per la pandemia, gli stabilimenti hanno iniziato le proprie attività, ma con limitazioni importanti in termini di spazi utilizzabili e di attività praticabili: “Di qui – ha detto l’assessore regionale alle partecipate Stefano Ciuoffo - l’esigenza di un sostegno straordinario e urgente i cui risultati potranno rendersi visibili non appena il virus allenterà la sua morsa”.

I progetti di promozione e valorizzazione previsti dalla delibera regionale dovranno servire a promuovere e valorizzare l’attività termale con particolare attenzione alle attività di tipo socio assistenziale con la finalità di garantire più alti livelli di salute dei cittadini. E su questo stanno lavorando i Comuni e le società termali: azioni di comunicazione che coniugano l'offerta turistica con quella termale per il rilancio dei territori, ponendo attenzione anche all'aspetto di tipo socio-assistenziale.