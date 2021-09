Uno sportello per il cambio del medico

In funzione dal 6 al 17 settembre uno sportello di servizio per il cambio del medico di famiglia di Casciana Terme, necessario appuntamento telefonico

CASCIANA TERME LARI — In sostituzione della dottoressa Sara Grossi medico di famiglia di Casciana Terme, è stata nominata la dottoressa Elisabetta Dei.

ll Comune di Casciana Terme Lari, in collaborazione con l’Azienda USL Toscana Nord Ovest, per venire incontro ai cittadini nella scelta del nuovo medico, ha attivato uno specifico servizio presso lo sportello del cittadino di Casciana Terme in via Regina Margherita 7/a, che resterà in funzione fino al 17 settembre 2021.

Per accedere al servizio è necessario prenotare un appuntamento telefonando al numero 0587/687593

Per procedere alla variazione è necessario che i cittadini si presentino allo sportello muniti di tessera sanitaria attivata e relativo pin di accesso.

Per coloro che non avessero ancora provveduto all’attivazione della tessera sanitaria, sarà possibile provvedere presso lo stesso sportello del cittadino.

Una informativa completa sulla procedura di cambio medico è possibile leggerla nel sito internet Azienda Asl Toscana Nord Ovest alla voce "informativa sul cambio medico".