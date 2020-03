Coronavirus, caso confermato a Santa Croce

Lo hanno fatto sapere Regione e Asl Toscana Centro nel bollettino quotidiano. La donna sta bene ed è in isolamento domiciliare

SANTA CROCE SULL'ARNO — Una donna di 48 anni è risultata positiva al coronavirus Covid-19, a seguito di tampone effettuato dall'Azienda Usl Toscana centro e in attesa di validazione da parte dell'Istituto superiore di sanità.

La donna, hanno specificato dalla Regione nel bollettino di aggiornamento quotidiano, si trova in isolamento domiciliare ed è in buone condizioni di salute.

"La persona contagiata si trova a casa ed è seguita dal personale sanitario. Si trova in discrete condizioni.

Quello che sappiamo è che nelle ultime due settimane si era recata in Emilia Romagna e in Lombardia, e che ha accusato i primi sintomi il 1° marzo 2020.

L'inchiesta epidemiologica prontamente attivata dalla UF Igiene Pubblica e Nutrizione - zona Empoli, ha identificato i contatti stretti per i quali è stata avviato il provvedimento della quarantena. Solo uno dei contatti risiede sul territorio della zona Empolese-Valdarno Inferiore (non a Santa Croce sull'Arno), per gli altri sono stati avvisati i servizi territorialmente competenti.

Anche alla luce di questa notizia, raccomando a tutte e tutti di non ignorare le raccomandazioni sui comportamenti da tenere. La prevenzione ci aiuterà ad evitare un picco eccessivamente elevato di contagi", ha spiegato la sindaca Giulia Deidda.