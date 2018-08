La prima partita ufficiale dell'Fc a Seravezza

La Lnd ha ufficializzato calendario e regolamento della Coppa Italia Dilettanti: si gioca in gara unica, chi vince accede ai trentaduesimi

PONSACCO — Esordio in trasferta per l’Fc Ponsacco 1920 nella Coppa Italia Dilettanti. Domenica 26, infatti, nel primo turno della competizione, i rossoblù saranno di scena sul campo del Seravezza: si giocherà in gara unica, chi vince va avanti e accede ai trenduesimi di finale.

Intanto i rossoblù proseguono la preparazione. Nell'ultima partitella contro il Cenaia, l'Fc Ponsacco ha vinto per 2-1. In rete Doveri e Mazzanti ma anche tre pali di Mariani, Beneceti e Onnis, soddisfatto mister Maneschi.