Un Pegaso della Regione per Ranieri Fascetti

La Regione Toscana ha voluto sottolineare l'impegno del professore pisano nella promozione della cultura del territorio, in particolare a Vicopisano

FIRENZE — Oggi pomeriggio, nella Sala del Gonfalone del Consiglio Regionale della Toscana, subito prima dell’inizio della seduta, il Presidente del Consiglio Eugenio Giani, insieme ai consiglieri regionali Antonio Mazzeo, Alessandra Nardini e Andrea Pieroni e al sindaco di Vicopisano Juri Taglioli, ha consegnato al professor Giovanni Ranieri Fascetti un importante riconoscimento per il suo operato: un Pegaso della Regione Toscana, definendo il professore una colonna della cultura nella nostra Regione per come da anni, instancabilmente, cura e fa conoscere il Complesso della Rocca del Brunelleschi di Vicopisano e altre perle del patrimonio artistico e architettonico della nostra Regione (e non solo).

Un momento davvero emozionante per una persona e un gruppo di volontari e volontarie che da 22 anni accompagnano in visite guidate multilingue, e in numero sempre crescente, turisti provenienti da tutto il mondo, promuovendo la conoscenza del nostro borgo e del nostro territorio anche grazie a molteplici iniziative culturali dedicate a ogni aspetto della nostra storia, delle nostre bellezze e della nostra tradizione.

Una giornata commovente per il professore pisano, che arriva a pochi giorni dalla scomparsa del padre.