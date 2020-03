Bocelli canterà a Pasqua nel Duomo di Milano

Il video dello smartworker che va forte in Rete: «Che poi in italiano suona come lavoro ganzo»

Il pubblico sarà solo virtuale perché il Duomo sarà vuoto e il concerto trasmesso in streaming. Lo ha annunciato il sindaco Giuseppe Sala

LAJATICO — Il significato della Pasqua, la speranza della Resurrezione, e il desiderio di rinascita della Lombardia e dell'Italia tutta alle prese con i drammatici effetti dell'epidemia Covid-19 si tradurranno, proprio nel giorno di Pasqua, in un concerto del tenore Andrea Bocelli nel Duomo di Milano. Questo concerto di Bocelli nel Duomo milanese, ha annunciato ieri il sindaco Giuseppe Sala, sarà trasmesso in diretta streaming, un messaggio di speranza capace di raggiungere ogni angolo del mondo.

"Ho chiamato Andrea Bocelli e l'ho invitato a venire a Milano, in Duomo, il giorno di Pasqua, d'accordo con la chiesa milanese - ha detto il sindaco Sala -, e farà un concerto solo, non avrà ovviamente pubblico davanti, con musiche sacre che però saranno trasmesse in streaming in tutto il mondo".