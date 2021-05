Ponte degradato, il sindaco lo chiude

A seguito di un sopralluogo dei vigili del fuoco, Betti ha disposto la chiusura al traffico del ponte di via Ciro Menotti, traversa dell'Arnaccio

CASCINA — Il sindaco Michelangelo Betti ha disposto la chiusura al transito veicolare e pedonale del ponte sul canale Imperiale di via Ciro Menotti - traversa della provinciale dell'Arnaccio lato Pontedera, che incrocia via Rio Pozzale e porta a Latignano -, a seguito di un sopralluogo effettuato dai vigili del fuoco.

Nell'ordinanza il sindaco ordina all'ente gestore, ovvero alla Regione Toscana Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile – Settore Genio Civile Valdarno Inferiore sede di Pisa:

"1. di adottare, nell’immediato, tutti i necessari interventi per la messa in sicurezza del manufatto, quali: la verifica urgente e puntuale da parte di tecnico qualificato dello stato manutentivo della struttura al fine di porre in essere gli approfondimenti necessari circa la capacità portante del ponte trasmettendo alla Macrostruttura 2 Governo del Territorio del Comune di Cascina entro e non oltre 10 giorni dalla notifica del presente provvedimento idoneo accertamento;

2. di comunicare al Servizio Edilizia Privata del Comune di Cascina entro e non oltre 10 giorni dalla notifica del presente provvedimento le condizioni di transitabilità del ponte, sia sotto l’aspetto carrabile che pedonale, anche in assenza della realizzazione degli eventuali lavori di cui al seguente punto 3);

3. l’esecuzione degli eventuali lavori di messa in sicurezza delle strutture da parte di ditta specializzata, presentando, ove a seguito degli esiti della verifica di cui al precedente punto 1) risultassero necessari, alla Macrostruttura 2 Governo del Territorio del Comune di Cascina, entro e non oltre 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento,idoneo titolo abilitativo, a firma di tecnico abilitato"

"4. di presentare, a conclusione degli interventi, alla Macrostruttura 2 Governo del Territorio del Comune di Cascina, una relazione finale, a firma di tecnico abilitato, attestante il ripristino di staticità e delle condizioni di sicurezza della struttura in oggetto".

Di seguito la segnalazione dei vigili del fuoco al Comune di Cascina.

“Da esame visivo sul posto si è preso atto che, il ponte presenta un forte e diffuso degrado superficiale, il calcestruzzo formante il copriferro delle armature in acciaio non è più presente in diverse parti della superficie, mentre in altre porzioni è in procinto di staccarsi dalla struttura. Nell’immediatezza, visto quanto sopra, si è provveduto a verificare la stabilità superficiale della struttura andando a rimuovere localmente il calcestruzzo non più saldamente fissata alla stessa. Vista la vetustà della struttura, il degrado cui è sottoposta, la tipologia e intensità di traffico veicolare cui essa è sottoposta, si ritiene necessaria la verifica urgente e puntuale da parte di tecnico qualificato dello stato manutentivo della struttura al fine di porre in essere gli approfondimenti necessari circa la capacità portante del ponte e gli eventuali lavori di messa in sicurezza delle strutture da parte di ditta specializzata".