Coronavirus, altri 29 positivi nel Pisano

Nuove positività in 14 comuni del territorio. Ecco i dati che fotografano le ultime ventiquattro ore sul fronte epidemico

PISA — Nuovo aggiornamento sul fronte Coronavirus in provincia di Pisa. Tra ieri e oggi sono state 29 le persone residenti nel Pisano che hanno avuto esito positivo al tampone.

I nuovi casi sono distribuiti tra i comuni dell'area Pisana (Pisa 2, San Giuliano Terme 3, Vecchiano 1, Cascina 2, Crespina Lorenzana 1), della Valdera (Palaia 2, Casciana Terme Lari 1, Pontedera 2, Ponsacco 1, Capannoli 1) e del Comprensorio del Cuoio (San Miniato 6, Castelfranco di Sotto 4, Santa Croce sull'Arno 2, Montopoli in Val d'Arno 1).

Per quanto riguarda i ricoveri, il monitoraggio dell'Aoup sugli ospedali pisani di Cisanello e Santa Chiara vede una situazione pressoché stabile, con 20pazienti in area Covid, 2 dei quali in terapia intensiva.

Tra ieri e oggi in Toscana sono emersi 224 nuovi contagi, individuati sulla base di 28661 test (tamponi molecolari e test rapidi). Il tasso dei nuovi positivi è dello 0,78%. Sulle prime diagnosi è del 2,7.