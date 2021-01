Coronavirus, nel Pisano numeri ancora stabili

Restano attorno ai cinquanta i contagi rilevati nelle 24 ore in provincia di Pisa. Segnalato anche un nuovo decesso su 29 in Toscana

PISA — Sono 29 i decessi collegati al Covid-19 accertati in Toscana nelle ultime ore, uno dei quali rilevato in provincia di Pisa: si tratta di un uomo di 74 anni. E' quanto riferiscono oggi i bollettini quotidiani sulla pandemia della Regione Toscana e Azienda Usl Toscana nord ovest, che danno anche notizia di altri 58 nuove positività rilevate nel Pisano. Si tratta di un numero sostanzialmente in linea con quello di ieri (50) e di due giorni fa (54).

Con le 58 positività odierne salgono a 17.298 i pisani risultati contagiati dall'inizio dell'epidemia. Mentre raggiungono quota 458 i decessi nel territorio provinciale, sempre da quando il coronavirus Sars-Cov2 ha fatto la sua comparsa.

Questa la ripartizione dei nuovi casi per ambito e Comune di residenza: Area pisana 33 casi (Cascina 6, Fauglia 3, Pisa 15, San Giuliano Terme 5, Vecchiano 1, Vicopisano 3), Valdera e Alta Valdicecina 12 casi (Bientina 1, Ponsacco 1, Pontedera 3, Santa Maria a Monte 7), Valli Etrusche un caso a Riparbella, Comprensorio del Cuoio 12 casi.

Stabili anche i numeri dei ricoveri in area Covid. Negli ospedali di Cisanello e Santa Chiara sono quante ieri, 80, le persone ricoverate, 16 delle quali necessitano di assistenza in terapia intensiva. All’ospedale Lotti di Pontedera 20 i ricoverati, di cui uno in terapia intensiva.

La provincia di Pisa, con 4.128 casi su 100mila abitanti, è da settimane la seconda in Toscana per numero di casi in rapporto alla popolazione, poco dietro la provincia di Prato (4.164). Il dato pisano è nettamente superiore sia alla media toscana (3.360) sia a quella quella italiana (3.772 casi ogni 100mila abitanti). Significa che la provincia della torre pendente è una delle aree in Italia dove il virus ha circolato di più.

Oggi la Toscana, nel suo complesso, ha contato 379 nuove positività al coronavirus e, come detto, altri 29 decessi. Per leggere il bollettino Covid con i dati di tutta la Toscana cliccare qui.