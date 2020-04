Covid-19, altri due decessi in provincia di Pisa

Gesù Cristo in carne ed ossa. «L'Ultima Cena» di Leonardo diventa un quadro vivente grazie a tre premi Oscar. L'anteprima del Corriere della Sera

Sale a 42 il numero totale dei decessi in provincia dall'inizio dell'epidemia. I casi positivi a Pisa e provincia sono 606

PISA — Nelle ultime 24 ore in provincia di pisa sono decedute due persone positive al coronavirus. Lo rende noto la Regione nel bollettino odierno relativo all'emergenza covid -19.

Sale a 42 il numero totale dei decessi in provincia dall'inizio dell'epidemia. I casi positivi a Pisa e provincia sono 606 ( ieri erano 592)

Sono 173 i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati in Toscana a ventiquattro ore dal precedente bollettino e 16 i nuovi decessi.

Il decremento dei nuovi casi di positività potrebbe essere determinato anche da un minor numero di tamponi processati

"C'è stata un'alta richiesta di tamponi - spiega la Regione- e il servizio sanitario ha cercato di assecondarla. In seguito a questo, stanno esaurendo i reagenti a disposizione, necessari per processare i test. Normalmente la consegna settimanale di reagenti è di 10.000 pezzi. Per accelerare i tempi della consegna, un mezzo di Estar andrà stasera a ritirare una quantità doppia di reagenti, 20.000 pezzi, che consentirà di riprendere regolarmente con i test. Con questa ripresa regolare dei test, nei prossimi giorni si potrà quindi verificare un nuovo aumento di casi positivi".

Sono 6.552 le persone fino ad oggi risultate positive al test in Toscana.