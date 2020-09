Covid, due persone decedute in provincia di Pisa

Due dei quattro decessi a causa del Covid in Toscana sono avvenuti in provincia di Pisa nelle ultime ore. Altri otto positivi

PISA — Otto nuovi casi di positività al Covid ( la Usl segnala per il territorio Pisa e Valdera 2 casi a Pisa, 1 a San Giuliano, 1 a Capannoli e 1 a Ponsacco ) e due decessi correlati al virus in provincia di Pisa. Si tratta di due donne di Pisa, di 72 e 74 anni.

E' quanto comunicato dalla Regione nel consueto report quotidiano sul virus.

A Pisa i contagi totali da inizio emergenza salgono dunque a 1534 con 97 persone che hanno perso la vita.

In Toscana oggi si contano 56 nuovi positivi, quattro decessi e 77 guarigioni.

Gli attualmente positivi sono oggi 3.368, -0,7% rispetto a ieri. I ricoverati sono 117 (2 in più rispetto a ieri), di cui 20 in terapia intensiva (2 in meno).