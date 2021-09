Covid, in provincia di Pisa una nuova vittima

Salgono a 720 i decessi sul territorio provinciale dall'inizio dell'epidemia. I nuovi contagi stabili negli ultimi giorni: 16 i nuovi casi

PISA — La provincia di Pisa conta oggi un nuovo decesso correlato al Covid-19, il 720esimo dall'inizio dell'epidemia. Cinque in totale i decessi accertati nelle ultime ore in Toscana, riguardanti un uomo e 4 donne con un'età media di 79,2 anni.

Nel frattempo, sono 16 le nuove positività al coronavirus rilevate nelle ultime 24 ore in provincia di Pisa, numero quotidiano stabile rispetto agli ultimi giorni. Questo il dettaglio dei nuovi casi per ambito territoriale e Comune di residenza: Area pisana 11 casi (San Giuliano Terme 5, Cascina 2, Pisa 4), Valdera 2 casi (Calcinaia 1, Pontedera 1), Valdicecina zero casi, Comprensorio del Cuoio 3 casi (Castelfranco di Sotto 2, San Miniato 1).

In Toscana, nelle ultime 24 ore, sono stati accertati complessivamente 248 nuovi casi di positività al virus. I toscani attualmente ricoverati per Covid-19 sono 292 (32 in meno rispetto a ieri), 36 dei quali assistiti in terapia intensiva (7 in meno). All'ospedale di Cisanello i letti Covid-19 occupati sono 21 in totale, 6 quelli di terapia intensiva.