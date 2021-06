Covid, nel Pisano 700 morti da inizio epidemia

Un nuovo decesso notificato nelle ultime 24 ore porta a 700 le vittime totali del virus in provincia di Pisa. Le nuove positività accertate sono 9

PISA — Nelle ultime 24 ore la provincia di Pisa ha contato 9 nuove positività al coronavirus e purtroppo anche un nuovo decesso, che porta a 700 il numero delle morti in provincia collegate al Covid-19 da quando ha fatto la sua comparsa.

Negli ospedali Aoup di Cisanello e Santa Chiara, nel frattempo, sono passati da 11 a 10 i ricoverati in area Covid, 5 dei quali necessitano di assistitenza in terapia intensiva. All’ospedale Lotti di Pontedera 4 i ricoverati, nessuno dei quali in terapia intensiva.

Questi i nuovi casi suddivisi per Comune di residenza: Cascina 2, Crespina Lorenzana 1, Pisa 5, Castellina Marittima 1, i restanti nel Comprensorio del Cuoio (in attesa dei dati dalla Ausl competente, ndr).

Con i dati odierni la Regione aggiorna a 29.162 il totale dei casi di coronavirus rilevati a Pisa e provincia dall'inizio dell'epidemia, la maggior parte dei quali risultano guariti.

Per quanto riguarda le vaccinazioni, la popolazione coperta con almeno una dose ha raggiunto il 52,3% nell'area pisana, il 47% tra Valdera e Valdicecina.

In Toscana, compresi i numeri della provincia di Pisa, si contano oggi 5 nuovi decessi e 146 nuovi casi di positività al virus. I toscani ricoverati oggi sono 274 (31 in meno rispetto a ieri), 70 dei quali in terapia intensiva (3 in meno). Per leggere i dettagli del bollettino regionale cliccare qui.