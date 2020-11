Covid, nel Pisano oltre 300 nuovi casi e 4 decessi

In provincia di Pisa sono 336 le positività al coronavirus rilevate nelle ultime ore su 1.828 casi in Toscana. Che purtroppo registra altri 58 morti

PISA — Tornano a superare la soglia dei 300 i nuovi positivi al coronavirus rilevati in un giorno in provincia di Pisa, che deve anche conteggiare altri 4 morti collegati al virus. Le Regione riferisce oggi di 336 nuovi casi rilevati tra Pisa e la sua provincia e di 58 nuovi decessi in Toscana, un triste record, relativi a 33 uomini e 25 donne con un'età media di 76,7 anni; quattro dei quali, come detto, residenti in provincia di Pisa.

Con i 336 casi odierni salgono a 6.734 le positività al coronavirus emerse in provincia di Pisa dall'inizio dell'epidemia, a 52.815 in Toscana, dove ad oggi si contano 15.890 guariti, lo 223 in più rispetto a ieri.

La provincia di Pisa, con 1.607 casi ogni 100mila abitanti, è la terza in Toscana per numero di contagi in rapporto alla popolazione, dietro Prato e Massa Carrara. La media toscana è di 1.406, quella italiana di 1.259 circa.

L'età media dei 1.828 nuovi casi odierni in Toscana è di 43 anni circa, in calo rispetto alla media di ieri, 45 anni. In Toscana si contano oggi 35.464 attualmente positivi (+4,6% in un giorno, tasso in calo rispetto a ieri), 1.516 dei quali necessitano di ricovero nei reparti Covid-19 degli ospedali regionali (65 in più rispetto a ieri), 197 gli assistiti in terapia intensiva (7 in più rispetto a ieri).

I decessi collegati al Covid-19 in Toscana salgono a 1.461, a 128 in provincia di Pisa.