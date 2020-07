Covid, nessun nuovo caso in provincia di Pisa

Nessun caso nel pisano, ma sedici in Toscana, molti di questi riguardano cittadini di ritorno dall'Albania. La Regione chiede di conoscere i dati

PISA — Nessun caso di nuovo contagio oggi in provincia di Pisa e nessun decesso, ma il quadro regionale sul virus registra sedici nuovi contagi.

Per quattordici di questi si tratta di, è stato spiegato, di tredici cittadini di ritorno dall’Albania e di un quattordicesimo dall’Ecuador.

Focolai di origine straniera che preoccupano la Regione, che nei giorni scorsi ha già adottato misure per tracciare i passeggeri che arrivano in Toscana ma che ora chiede gli stessi dati per chi atterri in altri scali in Italia e poi arriva nella nostra Regione.

Il bollettino tra l'altro fa registrare dati incoraggianti: sono 325 le persone attualmente malate, ma solo dodici sono in ospedale e non ci sono più pazienti in terapia intensiva.

I dati sulla provincia di Pisa, da inizio emergenza, sono di 942 contagi con 90 vittime.