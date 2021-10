Covid, in provincia di Pisa 18 nuovi contagi

Anche nelle ultime 24 ore le nuove positività al coronavirus rilevate sul territorio provinciale riguardano tutte le fasce di età. I dati per Comune

PISA — Sono 18 i nuovi contagi da Covid-19 accertati in provincia di Pisa nell'arco delle ultime 24 ore. Questo il dettaglio delle nuove positività al coronavirus per ambito territoriale e Comune di residenza: Area pisana 5 casi (Cascina 2, San Giuliano Terme 1, Pisa 2), Valdera 5 casi (Ponsacco 4, Pontedera 1), Valdicecina zero casi, Comprensorio del Cuoio 8 casi (Montopoli in Val d'Arno 2, San Miniato 5, Castelfranco di Sotto 1).

Questi 18 nuovi casi riguardano tutte le fasce di età: quattro i casi fra i minori di 11 anni, un caso nella fascia 12-18, tre in quella 19-34, due tra i 35 e i 49 anni, uno fra 50 e 64, cinque nella fascia 65-79 e due gli over 80.

In Toscana, nelle ultime 24 ore, sono stati registrati complessivamente 135 nuovi casi di positività al virus.