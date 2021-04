Covid, seicentesima vittima in provincia di Pisa

Nel Pisano un altro decesso mentre scendono sotto le cento le positività al coronavirus accertate nelle 24 ore. Numeri alti negli ospedali

PISA — Nelle ultime 24 ore sono state accertate 95 nuove positività al coronavirus in provincia di Pisa, un numero assai al di sotto della media dei giorni scorsi che si spiega anche con il minor numero di tamponi effettuati durante le festività di Pasqua. Sul territorio provinciale anche un altro decesso correlato al Covid-19, la seicentesima dall'inizio dell'epidemia.

Nel frattempo, resta alta la pressione sugli ospedali. Dopo l'ulteriore balzo fatto registrare ieri (da 123 a 129), i pazienti assistiti oggi nei reparti Covid degli ospedali di Cisanello e Santa Chiara sono oggi 128: 94 in regime ordinario e 34 in terapia intensiva. All’ospedale Lotti di Pontedera altri 44 ricoverati, di cui 2 in terapia intensiva.

Questa la ripartizione dei nuovi casi per ambito territoriale e Comune di residenza: area pisana 54 casi (Calci 3, Cascina 18, Pisa 26, San Giuliano Terme 4, Vecchiano 1, Vicopisano 2), Valdera e Valdicecina 32 casi (Buti 2, Calcinaia 2, Casciana Terme Lari 3, Palaia 5, Peccioli 2, Ponsacco 2, Pontedera 11, Santa Maria a Monte 2, Terricciola 2, Volterra 1), Comprensorio del Cuoio i restanti casi (in attesa dei dati dalla Ausl competente, ndr).

Con l'aggiornamento di oggi salgono a 25.292 i casi di coronavirus rilevati a Pisa e provincia dall'inizio epidemia, mentre il triste bilancio delle vittime, come detto, va aggiornato a 600.

La Toscana, nel suo complesso, ha contato oggi altri 32 decessi e 685 nuovi casi. I toscani ricoverati sono oggi 1.991 (43 in più rispetto a ieri), di cui 279 in terapia intensiva (3 in meno). Per leggere i dati aggiornati del bollettino regionale cliccare qui.