Otto nuovi casi di Coronavirus nel Pisano

Scuola, Azzolina: «Perché a casa devono restare solo le donne? Bonus ai papà che stanno con i figli in quarantena»

Lo segnala il report sulla diffusione del virus. In Toscana i nuovi casi sono 79, di cui 20 collegabili a rientri dall'estero

PISA — Nelle ultime 24 ore in provincia di Pisa sono emersi 8 nuovi casi di Coronavirus ( 2 a Pontedera, 1 a Pisa, 1 a Pomarance, 3 a San Miniato, 1 a Santa Croce ). Lo comunica la Regione nel suo report odierno sulla diffusione del virus in Toscana. A livello regionale i nuovi casi sono 79. 11063 i casi totali registrati da febbraio a oggi in Toscana, dei quali 993 nel territorio provinciale di Pisa.

Secondo i dati diffusi dall'ente l'età media dei 79 casi odierni è di 34 anni circa, il 68 per cento è asintomatico. 20 casi sono ricollegabili a rientri dall'estero di cui 18 per motivi di vacanza (più 8 contatti). 19 casi sono riferibili a cittadini residenti fuori regione la cui positività è stata notificata nella nostra regione.

In Toscana non sono stati registrati nuovi decessi collegabili al virus. Restano quindi 1.139 i deceduti nella nostra regione da inizio epidemia. Le persone attualmente positive in Toscana sono 878.

La Usl Toscana nord ovest ha fatto sapere che il numero di tamponi effettuati è aumentato ( più trenta per cento nell'ultima settimana ).