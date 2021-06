Confesercenti Toscana Nord elegge il presidente

La città della Torre ospita l'elezione del presidente per le aree di Pisa, Valdera Cuoio, Valdicecina, Monti Pisani, Lucca, Versilia, Massa e Carrara

PISA — Sarà l’auditorium Ricci della Camera di Commercio di Pisa ad ospitare, lunedì 14 Giugno a partire dalle 9, l’assemblea elettiva di Confesercenti Toscana Nord chiamata al rinnovo della presidenza per il quadriennio 2021-2025. L’atto conclusivo arriva al termine di un percorso elettivo che ha visto nei mesi di Aprile e Maggio la convocazione di 28 assemblee tra quelle di area e quelle dei singoli sindacati.

Sono state proprio le assemblee delle sette aree che compongono Confesercenti Toscana Nord (Pisa, Valdera Cuoio, Valdicecina, Monti Pisani, Lucca, Versilia, Massa e Carrara) ad indicare per la massima carica la riconferma di Alessio Lucarotti. Candidatura che lunedì sarà sottoposta alla votazione dei delegati, anche essi eletti da tutte le singole assemblee.

“Arriviamo all’appuntamento conclusivo con tanto entusiasmo dopo il percorso assembleare che ha visto una partecipazione davvero numerosa dei nostri soci – ha commentato il direttore generale Miria Paolicchi –. Nonostante la pandemia, siamo riusciti ad organizzare tutte le assemblee previste sia in presenza che in remoto grazie proprio alla volontà dei nostri soci di voler essere comunque presenti a questo appuntamento. I risultati ci riempiono davvero di orgoglio, se consideriamo che alla fine abbiamo raccolto oltre 500 soci che hanno deciso di entrare nelle varie presidenze per essere protagonisti in questa delicatissima fase di ripartenza".

"Una associazione vitale - ha conluso Paolicchi - che nelle varie presidenze conferma l’esperienza di storici imprenditori alla quale si sono uniti tanti nuovi, soprattutto donne e giovani. Le singole assemblee di area hanno indicato come candidato alla massima carica dell’associazione per il prossimo quadriennio il presidente uscente Alessio Lucarotti. Lunedì alle 9 la parte statutaria dove i delegati usciti dalle singole assemblee provvederanno all’elezione di presidente e presidenza. A seguire la parte pubblica aperta a tutti i soci, alle autorità ed ai vertici regionali di Confesercenti”.