Controlli nei cantieri, fioccano multe e denunce

Sette persone denunciate, oltre 15mila euro di sanzioni. Il bilancio dei controlli effettuati dai carabinieri in provincia di Pisa

PISA — Sette denunce per violazioni in materia di sicurezza sul lavoro e sanzioni per oltre 15.700 euro. E' il bilancio dei controlli effettuati dai carabinieri all’interno dei cantieri edili, volti a prevenire gli infortuni nei luoghi di lavoro.

"L’incremento degli stessi nel settore, come evidenziato dai casi di cronaca anche a livello nazionale - si legge in una nota del comando provinciale-ha imposto la necessità di verificare il rispetto della normativa anti-infortunistica a tutela della salute e della sicurezza e dell’osservanza delle misure di prevenzione e contenimento epidemiologico, stante l’attuale scenario pandemico".

Il comando provinciale dei carabinieri, in collaborazione con il nucleo ispettorato del lavoro e i carabinieri forestali hanno dunque proceduto a controllare diverse imprese della provincia di Pisa, riscontrandone alcune irregolari e sospendendo alcuni cantieri per carenze in materia di sicurezza.

I controlli, fanno sapere dal comando, proseguiranno ciclicamente in tutta la provincia di Pisa "Per contrastare le condotte illecite che spesso sono alla base di gravi incidenti sul lavoro".