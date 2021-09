Coronavirus, in provincia un nuovo decesso

Emergenza Covid, il dettaglio dei nuovi contagi accertati nelle ultime 24 ore sul territorio provinciale di Pisa e l'andamento in Toscana

PISA — La provincia di Pisa conta oggi un nuovo decesso di persona colpita da Covid-19. Lo ha reso noto la Regione, che aggiorna a 713 le vittime del virus nella nostra provincia dall'inizio dell'epidemia. Riguardo ai contagi, le nuove positività al coronavirus Sars-Cov2 rilevate in provincia di Pisa nell'arco delle ultime 24 ore sono state 28, tante quante ieri.

Di seguito il dettaglio dei casi per ambito territoriale e Comune di residenza, in ordine per tasso di incidenza sulla popolazione:

- Area pisana 9 casi: Fauglia 1, Vicopisano 1, San Giuliano Terme 2, Pisa 5;

- Valdera 11 casi: Ponsacco 4, Santa Maria a Monte 3, Bientina 1, Casciana Terme Lari 1, Pontedera 2;

- Valdicecina 4 casi: Pomarance 2, Volterra 2;

- Comprensorio del Cuoio 4 casi: Montopoli in Val d'Arno 3, Castelfranco di Sotto 1.

In Toscana, nelle ultime 24 ore, sono stati accertati complessivamente 494 nuovi casi di positività al virus, numero quotidiano in aumento nell'arco dell'ultima settimana. Nove in nuovi decessi per Covid-19 registrati nella regione: si tratta di 5 uomini e 4 donne, con un'età media di 81,8 anni.

I toscani oggi ricoverati per Covid-19 sono 402 (4 in più rispetto a ieri), di cui 48 in terapia intensiva (2 in meno). All'ospedale di Cisanello i ricoverati sono in tutto 27 (due in meno), 7 quelli in terapia intensiva (numero stabile).