Coronavirus, in provincia numeri in netto calo

Contagi Covid, in quanti si ammalano due volte? I dati del maggiore studio europeo | La diretta di Milena Gabanelli

I dati quotidiani sull'epidemia da Covid-19 certificano per la provincia di Pisa un rallentamento dei contagi e il calo di ricoveri e decessi

PISA — I numeri diffusi oggi dalla Regione Toscana raccontano di un rallentamento dell'epidemia in provincia di Pisa. Dove nelle ultime ore sono state accertate soltanto 38 nuove positività al coronavirus ed è stato registrato un decesso collegato al Covid-19.

Ieri i nuovi contagi erano stati 60, due giorni fa 68. Con i 38 odierni viene aggiornato a 16.275 il numero delle positività al coronavirus emerse nella provincia pisana dall'inizio dell'epidemia.

Resta il fatto che quella di Pisa, con 3.884 casi su 100mila abitanti, si conferma da settimane la seconda provincia in Toscana per numero di casi in rapporto alla popolazione, dietro la provincia di Prato (3.942). Il dato pisano è superiore sia alla media toscana, oggi salita a 3.125, sia a quella quella italiana, che di circa 3.254 casi ogni 100mila abitanti.

Nelle ultime ore in Toscana sono stati contati 309 nuovi casi e 22 decessi. Per leggere il bollettino Covid-19 della Regione Toscana con i dati di oggi cliccare qui.