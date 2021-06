Coronavirus, un nuovo caso in tutta la provincia

Zero decessi e una nuova positività al virus nelle ultime 24 ore nel Pisano. Passano da 6 a 7 i ricoverati in area Covid negli ospedali cittadini

PISA — Nel giorno in cui cade l'obbligo di portare le mascherine all'aperto, salvo in caso di assembramenti, si ha notizia di un'unica nuova positività al coronavirus accertata nell'intera provincia di Pisa nell'arco delle ultime 24 ore, zero i decessi. Il nuovo contagio è stato rilevato nel Comune capoluogo.

Con i dati odierni la Regione aggiorna a 29.230 il totale dei casi di coronavirus rilevati a Pisa e provincia dall'inizio dell'epidemia. Fermo a 702 il conteggio dei decessi collegati al Covid-19 registrati nel Pisano.

Per quanto riguarda i ricoveri Covid, i degenti negli ospedali pisani sono passati dai 6 di ieri ai 7 di oggi, 2 dei quali necessitano di assistenza in terapia intensiva. Circa le vaccinazioni, invece, la popolazione coperta con la prima dose ha raggiunto il 62% nell'area pisana, il 57,5% tra Valdera e Alta Valdicecina, il 56,3% nell'ambito Valli Etrusche.

In Toscana, nell'arco delle ultime 24 ore, sono stati contati complessivamente 33 nuovi casi di positività al virus e un decesso, avvenuto in provincia di Firenze. I toscani ricoverati sono oggi 122 (2 in più rispetto a ieri), di cui 30 in terapia intensiva (uno in meno). Per leggere i dettagli del bollettino regionale cliccare qui.