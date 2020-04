Covid-19, due decessi, 733 contagiati

Due nuovi decessi nella provincia di Pisa, dove si registrano 733 contagi, sei in più rispetto a ieri. I dati della Regione

PISA — Il calo dei ricoveri e l’aumento delle guarigioni. Sono i due dati salienti emersi dal bollettino regionale di oggi sul coronavirus.

18 i decessi in Toscana nella ultime ore, due di questi sono avvenuti in provincia di Pisa, dove si registrano ad oggi 733 contagi, 6 in più rispetto ad ieri.