Covid, 22 i nuovi positivi in provincia

Al di sotto della media degli ultimi giorni il numero dei nuovi contagi accertati nel Pisano nell'arco delle ultime 24 ore. Il dettaglio per Comune

PISA — Le nuove positività al coronavirus Sars-Cov2 rilevate in provincia di Pisa nell'arco delle ultime 24 ore sono state 22, numero al di sotto della media degli ultimi giorni. Di seguito il dettaglio dei casi per ambito territoriale e Comune di residenza, in ordine per tasso di incidenza sulla popolazione:

- Area Pisana 13 casi: Pisa 9, San Giuliano Terme 2, Cascina 2;

- Valdera 4 casi: Peccioli 1, Pontedera 3;

- Valdicecina zero casi;

- Comprensorio del Cuoio 5 casi: Castelfranco di Sotto 3, San Miniato 2.

Per quanto riguarda l'emergenza Covid-19 in Toscana, nelle ultime 24 ore sono stati accertati complessivamente 326 nuovi casi di positività al virus.