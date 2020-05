Covid, cinque casi positivi in più, un decesso

Sono 856 i contagiati in provincia dall'inizio dell'emergenza e 75 le vittime. L'ultimo decesso si è verificato nelle scorse ore

PISA — Cinque casi di contagio in più in provincia di Pisa nelle ultime ore. I positivi ( il numero è quello fornito dalla Regione ) dall'inizio dell'emergenza sono, in totale, 856.

Purtroppo c'è da registrare un altro decesso, che porta a 75 il numero delle vittime, sempre a livello provinciale.

In Toscana 80 nuovi casi di contagio in più rispetto a ieri, ma guariti cresciuti del 2,5 per cento e riduzione progressiva delle persone ricoverate negli ospedali.