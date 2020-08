Ricerche Gioele, il padre perlustra le campagne di Caronia con i volontari Ricerche Gioele, il padre perlustra le campagne di Caronia con i volontari

Cronaca giovedì 20 agosto 2020 ore 16:01

Covid, nessun caso in provincia ma 59 in Toscana

Continua l'aumento dei casi in Toscana, 59 in più rispetto a ieri. Non ci sono stati decessi e sono da rilevare anche quattro guarigioni