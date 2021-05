Covid, 29 nuovi casi e un decesso nel Pisano

Draghi scherza sul togliere la mascherina Covid per la foto: «Ancora no, tra un paio di mesi»

In provincia di Pisa le nuove positività al coronavirus restano ai minimi, stabile anche la situazione dei ricoveri Covid negli ospedali

PISA — Nelle ultime 24 ore in provincia di Pisa sono state accertate 29 nuove positività al coronavirus ed è stato registrato un decesso di persona colpita da Covid-19, un uomo di 85 anni. Stabile il numero dei ricoverati in area Covid negli ospedali di Cisanello e Santa Chiara: 44 ieri come oggi, 10 dei quali assistiti in terapia intensiva (uno in più). All’ospedale Lotti di Pontedera scendono a 14 i ricoverati, di cui 1 in terapia intensiva.

Questa la ripartizione dei nuovi casi per ambito territoriale e Comune di residenza: area pisana 18 casi (Calci 2, Cascina 2, Pisa 10, San Giuliano Terme 1, Vecchiano 3), Valdera e Valdicecina 3 casi (Montescudaio 1, Santa Maria a Monte 1, Volterra 1), Comprensorio del Cuoio 8 casi (San Miniato 5, Santa Croce sull'Arno 3).

Con i dati odierni la Regione aggiorna a 28.861 il totale dei casi di coronavirus rilevati a Pisa e provincia dall'inizio epidemia: la maggior parte dei contagiati sono oggi guariti, sale a 686 il numero delle morti accertate fino ad oggi.

Riguardo alle vaccinazioni, ad oggi risulta coperto con almeno con una dose il 40,6% della popolazione dell'area pisana, percentuale che scende al 34,9% fra i residenti di Valdera e Alta Valdicecina, al 33,8% nell'ambito Valli Etrusche. Dato del Cuoio non disponibile.

In Toscana, compresi i numeri della provincia di Pisa, si contano oggi 16 nuovi decessi e 358 nuovi casi di positività al virus. I toscani ricoverati sono oggi 796 (41 in meno rispetto a ieri), 144 dei quali in terapia intensiva (4 in meno). Per leggere i dettagli del bollettino regionale cliccare qui.