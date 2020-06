Covid, tre nuovi casi positivi in provincia

Sono stati registrati nelle ultime ore in un quadro toscano che segnala dodici nuovi contagi, ma nessun decesso e otto guarigioni

PISA — Dodici nuovi contagi per il coronavirus in Toscana. Di questi, tre sono stati registrati in provincia di Pisa ( sono 928 i casi totali da inizio emergenza ) in un quadro regionale che non presenta ancora una volta decessi.

I guariti sono cresciuti dello 0,1% e raggiungono quota 8.817 (l'86,1% dei casi totali). I test eseguiti hanno raggiunto quota 329.865.

Si riducono ancora le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid che oggi sono complessivamente 20 in tutta la Toscana.

Complessivamente, 298 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi.

Gli attualmente positivi nella Regione sono oggi 318,