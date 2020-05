Covid, un solo caso positivo in più in provincia

Le nuove aperture dal 18 maggio, ecco cosa riparte e come

A Pisa i casi crescono di una sola unità. Aumentano i guariti, diminuiscono i ricoveri. In Toscana cinque decessi nelle ultime ore

PISA — Diventano 878 i casi positivi al coronavirus da inizio emergenza in provincia di Pisa. L'aumento rispetto alle ultime ore è di una sola unità. Sul territorio non si registrano decessi ( 5 in Toscana ).

A livello toscano 35 casi in più ( lo 0,4 per cento in più rispetto al totale ) ma guariti che crescono del 2,9% e raggiungono quota 6.162 (il 61,9% dei casi totali).

Sul territorio dell’Asl Toscana nord ovest si sono registrate ad oggi 1689 guarigioni virali (i cosiddetti “negativizzati”) e 1066 guarigioni cliniche e si è quindi arrivati ad un totale di 2755 guariti.

Nella regione si riducono ancora le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid, che oggi sono complessivamente 281 (20 in meno di ieri; meno 6,3%).