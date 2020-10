Forti temporali, allerta meteo codice giallo

Dal tardo pomeriggio sono attese piogge intense, inizialmente sul nord ovest della Toscana e sulla provincia di Pisa, poi nelle zone interne

PISA — Fra oggi e domani, lunedì 26 e martedì 27 ottobre, sono previste precipitazioni diffuse, anche a carattere temporalesco, a partire dalle zone di nord-ovest della Toscana, in trasferimento alle zone interne nel corso della notte.

Per questo motivo la Protezione civile regionale ha emesso un'allerta meteo con codice giallo per tutta la Toscana, comprese la costa e le isole dell'Arcipelago, per temporali forti con rischio allagamenti ed esondazioni di fossi e corsi d'acqua. L'allerta meteo è valida dalle 16 di oggi fino alle ore 3 di domani, martedì 27 ottobre.

Dal pomeriggio di oggi, e soprattutto in serata, si attendono temporali inizialmente sul nord-ovest e sulla costa centrale, provincia di Pisa compresa, per poi estendersi alle zone interne. Nella notte di domani, martedì, residui temporali nelle zone orientali e meridionali.

Dal pomeriggio di oggi inoltre sono previste forti raffiche di vento da sud, sud-ovest che potranno arrivare fino a 60-80 chilometri orari sulla costa, nell'Arcipelago toscano e sulle zone collinari e montuose; fino a 40-60 chilometro orari invece sulle zone pianeggianti.

Domani, martedì, sono previste raffiche di vento da ovest (Ponente) fino a 50-60 chilometri orari sulla costa centrale, nell'Arcipelago (a nord dell'Elba) e sui settori appenninici sottovento con attenuazione nel pomeriggio.

Mare molto mosso nella giornata di oggi tendente ad agitato in tarda serata-nottata di martedì su Capraia e Gorgona. Nella mattinata di domani, martedì, mare molto mosso a nord dell'Elba, ma con moto ondoso in attenuazione.