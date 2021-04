Giornata per l'autismo, due eventi online

Elio protagonista di un appuntamento promosso dalle associazioni toscane. Mentre la Stella Maris segnala un incontro con esperti internazionali

PISA — Domani, 2 Aprile, in occasione della Giornata mondiale della consapevolezza mondiale sull'Autismo, il Coordinamento toscano delle associazioni per l'autismo - fra le quali Tarta Blu per la Valdera e Autismo Pisa - dà appuntamento sulla sua pagina Facebook per l'evento "Imparo... e posso lavorare. E ora la vita". L'appuntamento è per le 15,30 in diretta dal Teatro della Compagnia di Firenze, con tanti ospiti: don Andrea Bonsignori rettore Istituto Cottolengo, Eluisa Lo Presti presidente coop Sinergica, Eleonora Vanni presidente LegaCoop Sociali, Marino Bottà direttore generale Agenzia nazionale disabilità e lavoro, il giornalista Gian Antonio Stella, l'attore e regista Claudio Ascoli, Elio di Elio e le storie tese, l'attore Matteo Pecorini, lo psichiatra Peppe Dell'Acqua, il consigliere regionale Iacopo Melio, il giornalista Andrea Pamparana, il campione di basket Giacomo "Jack" Galanda, la magistrato Silvia Della Monica e il trombettista Paolo Fresu.

"Speravamo di svolgere l'iniziativa in presenza - ha commentato in proposito Walter Pantani, vicepresidente di Tarta Blu - ma sarà comunque un grande evento, con Elio molto atteso. Un artista universale, musicista, cantante, attore, che sarà presente soprattutto come padre di un bimbo autistico. Impegnato attivamente nell’associazionismo in Lombardia per difendere i diritti delle persone con autismo".

Costanza Colombi

Altro evento in programma per la Giornata di consapevolezza sull'autismo è quello segnalato dall'Irccs Fondazione Stella Maris, dal titolo "Autismo a distanza - Emergenza Covid”, un incontro online con esperti internazionali per una riflessione corale sull’autismo. Tra loro la promotrice, Costanza Colombi, Psicologa e Ricercatore dell’Irccs Fondazione Stella Maris, nonché Adjunct Assistant Professor presso la University of Michigan, oltre Flavia Lecciso (Università del Salento), Michael Lombardo (Istituto Italiano di Tecnologia), Simona Ghetti (University of California, Davis), Flora Tassone (University of California, Davis) e Roberto Keller (ASL 2 Torino).

“Autismo a Distanza - Emergenza Covid” è il gruppo Facebook nato su iniziativa di Costanza Colombi che riunisce 5000 persone di diverse nazionalità in un Progetto nato durante il primo lockdown quando la ricercatrice era ancora negli Stati Uniti. L'evento sarà trasmesso proprio attraverso la pagina Facebook del gruppo a partire dalle 15. “Obiettivo del Progetto - spiega Colombi - era quello di sostenere le famiglie e gli operatori in quei momenti di isolamento. Così In modo totalmente gratuito e attraverso gli strumenti digitali abbiamo messo a disposizione dei programmi mirati. Per gli operatori, ad esempio, abbiamo realizzato formazione ad alto livello sugli strumenti diagnostici e di trattamento da utilizzare a distanza durante il lockdown. Un’esperienza che è rivelata utilissima anche per raggiungere le famiglie e gli operatori in zone geograficamente distanti”.