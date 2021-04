In provincia nessun decesso e nuovi casi stabili

Nelle ultime 24 ore nel Pisano non sono stati rilevati decessi correlati al Covid-19. Le nuove positività al coronavirus sono 118, in linea con ieri

PISA — Nessun decesso legato al Covid-19 e 118 nuove positività al coronavirus nelle ultime 24 ore in provincia di Pisa, mentre ieri erano stati segnalati tre decessi e 117 nuovi casi.

Riguardo ai ricoveri Covid, nei due ospedali pisani di Cisanello e Santa chiara il numero totale delle persone assistite è in calo rispetto a ieri ma sono in aumento gli assistiti in terapia intensiva. Su 127 ricoverati (-7), 90 sono assistiti in regime ordinario (-9) e 37 in terapia intensiva (+2). All’ospedale Lotti di Pontedera stabile a 44 il numero dei ricoverati, 2 dei quali in terapia intensiva.

Con l'aggiornamento di oggi salgono a 25.785 i casi di coronavirus rilevati a Pisa e provincia dall'inizio epidemia, mentre il bilancio delle vittime resta fermo a 612.

La Toscana, nel suo complesso, ha contato oggi altri 28 decessi e 1.177 nuovi casi. I toscani ricoverati sono oggi 1.974 (14 in meno rispetto a ieri), di cui 286 in terapia intensiva (due in più). Per leggere i dettagli del bollettino regionale cliccare qui.