Trasporto scolastico, tutor in 21 fermate critiche

In vista dell'11 Gennaio, giorno di ripresa delle lezioni in presenza negli istituti superiori, questo il piano varato dalla Provincia e da Ctt Nord

PISA — E' stato battezzato "Ti Accompagno" il progetto, finanziato dalla Regione Toscana e presentato dalla Provincia di Pisa quale ente capofila, per garantire un trasporto in sicurezza - ovvero bus non affollati vista l'emergenza Covid - per gli studenti degli istituti superiori di Pisa, Valdera, comprensorio del Cuoio e Alta Valdicecina, chiamati a tornare in aula da lunedì 11 Gennaio.

Sono 21 le fermate o aree di alta criticità che, individuate su tutto il territorio provinciale, saranno presidiate da personale opportunamente formato (tutor) per assicurare un’efficace informazione e controllo del livello di affollamento e comportamentale degli utenti del trasporto pubblico, affinché gli studenti possano viaggiare in autobus in sicurezza rispettando le norme anti-Covid. Tra le aree più critiche, ovviamente, troviamo la stazione Ctt di via Battisti a Pisa e il piazzale dello stadio a Pontedera, che serve l'intero villaggio scolastico.

I tutor saranno persone messe a disposizione da associazioni del terzo settore (circa 30 persone), dalla Ctt Nord e dalla Provincia di Pisa stessa, con l'importante contributo di Arnèra che ha messo a disposizione del proprio personale.

"Sono state individuate, in collaborazione con Cct Nord - hanno spiegato dalla Provincia, le fermate e/o zone (autostazioni) che nel periodo di apertura delle scuole hanno evidenziato maggiori criticità in termini di presenza di utenti. Le fermate/aree individuate sono state classificate secondo due diversi livelli di criticità. Nella tipologia 1 rientrano tutti i punti che quotidianamente possono risultare affollati, mentre nella tipologia 2 rientrano le fermate che solo più sporadicamente possono registrare significativi livelli di affollamento e comunque tendenzialmente sempre inferiori ai punti di tipologia 1".

Il piano è stato messo a punto dalla Provincia in accordo con il Comune di Pisa, competente per il servizio urbano del capoluogo, l’Unione Valdera, il Comune di San Miniato per il comprensorio del Cuoio ed il Comune di Volterra per l'Alta Valdicecina, nonché gli enti componenti l’Ufficio territoriale di Tpl della provincia di Pisa.

“Il progetto – ha spiegato il presidente della Provincia, Massimiliano Angori - si svilupperà nel corso di questo anno scolastico nei giorni di apertura delle scuole. Tutti gli operatori selezionati per le attività di tutoraggio/accompagnamento dei viaggiatori saranno opportunamente selezionati e formati per assicurare un approccio ottimale nei confronti degli utenti del TPL, in questo caso giovani, sotto diversi profili: educativo, informativo, comunicativo”.

In caso di necessità tutto il personale impiegato potrà inoltre collegarsi direttamente con gli operatori responsabili dell’ordine pubblico (Polizia Municipale, Carabinieri, ecc.) per richiedere in eventuali casi valutati particolarmente critici, l’intervento di soggetti abilitati a garantire l’ordine pubblico, oltre al rispetto delle norme comportamentali per l’accesso agli autobus.

Il sistema dei tutor alle fermate più critiche potrà essere migliorato, se necessario. "Di fatto la Regione ha già coordinato un monitoraggio costante in partenza da lunedì 11 - ha detto in proposito Angori - che vedrà impegnate anche la Provincia e la Prefettura di Pisa al fine di fronteggiare tempestivamente le eventuali criticità e verificare puntualmente l'evoluzione del meccanismo messo a punto in queste ultime settimane".