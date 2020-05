Quattro nuovi casi in Toscana, uno a Pisa

Complessivamente, i casi registrati nel territorio provinciale da inizio epidemia ad oggi sono 891. In Toscana sono 10.086

PISA — Nelle ultime 24 ore in Toscana sono stati registrati quattro nuovi tamponi positivi al coronavirus, uno di questi in provincia di Pisa. Lo rende noto la Regione nel suo report giornaliero sulla diffusione del covid.

Complessivamente, i casi registrati nel pisano da inizio epidemia ad oggi sono 891. In Toscana sono 10.086.

Il report segnala anche due nuovi decessi in Toscana, uno in provincia di Firenze e uno in provincia di Prato.

Le persone guarite salgono a 7.677: 1.385 persone clinicamente guarite, divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione e 6.292 dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con doppio tampone negativo.

Sul territorio dell’Asl Toscana nord ovest, che comprende le province di Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara, si sono registrate ad oggi 2418 guarigioni virali (i cosiddetti “negativizzati”) e 1097 guarigioni cliniche e si è quindi arrivati ad un totale di 3515 guariti.

I ricoveri per Covid-19 sono in totale 18 di cui tre in terapia intensiva (tutti all’ospedale San Luca di Lucca).

Dal monitoraggio giornaliero, nel territorio dell'azienda sanitaria le persone in isolamento domiciliare sono 3.170.