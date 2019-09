Si rinnova il Consiglio per le pari opportunità

Aperto il bando per le candidature all'organo consultivo del Consiglio comunale. Il termine per la presentazione delle domande

VICOPISANO — Vicopisano rinnova il Consiglio per le Pari Opportunità, l'organo consultivo del Consiglio Comunale che promuove iniziative volte a rimuovere ogni tipo di discriminazione, diretta e indiretta, e azioni positive per la realizzazione del principio di uguaglianza, secondo l'articolo 3 della Costituzione.

Il bando per il rinnovo dell'organo è aperto e icittadini posso inviare le loro candidature.

"Il Consiglio è stato presieduto finora da Marta Galluzzo ed è stato molto partecipato e attivo - sottolinea il Comune- organizzando, in collaborazione con l'Amministrazione e altre associazioni numerosi incontri di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, (culminati nell'apertura sul territorio di uno sportello antiviolenza della Casa della donna di Pisa, per informazioni e segnalazioni è possibile telefonare al numero 050/561628, sono garantiti riservatezza e anonimato, lo sportello e la relativa assistenza sono gratuiti e rivolti a tutte le donne), cene multiculturali, Banca del Tempo, marzo delle donne, ogni volta ricco di eventi culturali e di consapevolezza, iniziative di bioetica (da ricordare l'incontro con Beppino Englaro al Teatro di Via Verdi e la contestuale istituzione del registro del testamento biologico in Comune, prima dell'entrata in vigore della legge e le iniziative contro gli stereotipi di genere ecc.), rassegne sui diritti delle donne, sulla violenza ostetrica, sulla legge 194 e sull'obiezione di coscienza, con laboratori di educazione sessuale, proiezioni di film, come "L'Affido" con conseguente dibattito, documentari sui diritti civili, su Teresa Mattei, la serata "Donne e Costituente", passeggiate, mostre fotografiche sulla condizione delle donne nel mondo e tanto altro ancora".

Per far parte del Consiglio cittadini e cittadine possono presentare la propria candidatura, indicando competenze, titoli e motivazioni della domanda, utilizzando il modulo disponibile sul sito www.viconet.it e presentandolo entro venerdì 11 ottobre 2019 all'Ufficio protocollo del Comune, spedendolo con raccomandata a/r al Comune, inviandolo per PEC: comune.vicopisano@postacert.toscana.it o per mail a segreteria@comune.vicopisano.pi.it (a cui si può anche scrivere per informazioni o telefonare 050/796509-06).

La valutazione di ammissibilità è rimessa al sindaco Matteo Ferrucci e all'assessora con delega alle Pari Opportunità, Valentina Bertini.