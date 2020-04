"Consegnate le mascherine", l'uso è obbligatorio

L'amministrazione comunale assicura di aver completato la distribuzione delle mascherine arrivate dalla Regione, grazie all'aiuto delle associazioni

PONSACCO — Avviata nel pomeriggio di mercoledì 7 aprile, la distribuzione porta a porta di mascherine da parte Protezione civile comunale di Ponsacco è terminata ieri mattina. Lo assicura l'amministrazione comunale: "Due mascherine a testa, come da indicazioni regionali".

Per questo motivo a partire da oggi, sabato 11 aprile, a Ponsacco entra in vigore a tutti gli effetti l’Ordinanza della Regione Toscana che prescrive l’uso obbligatorio della mascherina al di fuori della propria abitazione.

La sindaca Francesca Brogi e tutta la Giunta comunale, per l’occasione, hanno voluto esprimere "un sincero ringraziamento alle Associazioni di volontariato Pubblica Assistenza, Misericordia, Vab, Vigili del Fuoco Volontari, Ass. Nazionale Carabinieri, che hanno prestato questo servizio in maniera ineccepibile"

"Nonostante questo lavoro richieda un verifica capillare per ogni nucleo familiare - ha aggiunto la prima cittadina -, questo impegno non ha tuttavia frenato la nostra Protezione Civile che in soli tre giorni è riuscita nell'impresa di consegnarle tutte"

I ponsacchini, tra i primi in provincia di Pisa, hanno dunque l’obbligo di indossare la mascherina fuori casa, nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, ma anche all'aperto dove ci sono altre persone

Da Palazzo Valli arriva la raccomandazione ai cittadini di "non utilizzare il possesso della mascherina come un alibi o un incentivo ad uscire di casa, se non per motivi lavorativi o per necessità e urgenze ammesse dalla normativa".

Chi non avesse ricevuto le mascherine è invitato a contattare il numero di Protezione civile comunale 0587734456.