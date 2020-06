Fase 3, Conte: 'Nostro indirizzo politico ha funzionato' Fase 3, Conte: 'Nostro indirizzo politico ha funzionato'

Lavoro giovedì 04 giugno 2020 ore 11:07

Accompagnamento disabili a lavoro, avviso pubblico

Per la presentazione dei progetti per l'accompagnamento sul luogo di lavoro di persone disabili e soggetti vulnerabili in Valdera e alta Valdicecina