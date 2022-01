Quando Metsola non strinse la mano a Muscat Quando Metsola non strinse la mano a Muscat

Cronaca martedì 18 gennaio 2022 ore 18:04

Beccato a rubare negli spogliatoi del supermarket

Il fatto è avvenuto questa mattina in un'attività in via Don Milani. Il ladro è stato colto in flagrante e arrestato dai carabinieri

PONTEDERA — Un uomo di 29 anni di nazionalità straniera è stato colto in flagrante mentre stava tentando di rubare nello spogliatoio del personale di un supermarket. Il 29enne è stato sorpreso mentre stava rovistando nelle borse e nei portafogli dei dipendenti del supermarket. Il fatto è avvenuto questa mattina nell'attività Fresco Market in via Don Milani a Pontedera, nella zona industriale della Bianca. Il ladro è stato arrestato dai carabinieri con l'obbligo di dimora nel Comune di Chianni.