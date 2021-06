Coronavirus, quattro nuovi casi in Valdera

Tre i Comuni attorno a Pontedera in cui, nelle ultime 24 ore, la Ausl Toscana nord ovest ha accertato nuove positività al virus

PONTEDERA — Su dieci positività al coronavirus accertate nelle ultime 24 ore in provincia di Pisa, sono quattro quelle che riguardano cittadini della Valdera. I nuovi casi nei Comuni di Terricciola (2), Buti (1) e Vicopisano (1).

Ancora un passo in avanti sul fronte vaccinazioni. Nel comprensorio Valdera - Alta Valdicecina la fetta di popolazione già coperta con una dose ha raggiunto il 53 per cento. La fascia di età maggiormente coperta resta quella degli over 80 (92,6%), a seguire le altre: da 70 a 79 anni 87%; da 60 a 69 anni 80,6%; da 50 a 59 anni 60%; da 40 a 49 anni 33,1%; da 30 a 39 anni 32,6%.

Nessun ricoverato per Covid, ormai da giorni, all'ospedale Lotti di Pontedera, sei in tutto i ricoverati in provincia Pisa, tutti e sei nel capoluogo.

In Toscana, compresi i numeri della provincia di Pisa, si contano oggi 5 nuovi decessi e 55 nuovi casi di positività al virus. I toscani ricoverati oggi sono 172 (10 in meno rispetto a ieri), 38 dei quali in terapia intensiva (stesso numero di ieri). Per leggere i dettagli del bollettino regionale cliccare qui.