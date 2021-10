Covid in Valdera, 4 nuovi casi in 2 Comuni

Inchiesta di Fanpage e i presunti finanziamenti a Fratelli d'Italia: la vicenda spiegata in 1 minuto

Emergenza coronavirus, ancora numeri minimi per quanto riguarda i nuovi contagi rilevati nell'arco delle ultime 24 ore sul territorio

PONTEDERA — Sono 4 le nuove positività al coronavirus rilevate in Valdera nell'arco delle ultime 24 ore dalla Ausl Toscana nord ovest. Due soltanto i Comuni coinvolti.

Si tratta del Comune di Pontedera, che conta 3 nuovi casi, e del Comune di Ponsacco, dove è stato accertato un nuovo contagio.

Questi 4 casi fanno parte dei 15 rilevati oggi in provincia di Pisa e dei 277 in Toscana, che conta anche un nuovo decesso di persona colpita da Covid-19, un 90enne residente in provincia di Arezzo.