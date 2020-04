Covid, tra le vittime una donna di Pomarance

L'Azienda Usl Toscana nord ovest ha fatto il punto sui nuovi contagi degli ultimi giorni tra Valdera e Alta Val di Cecina. I decessi salgono a 71

PONTEDERA — Una donna di 87 anni di Pomarance è morta nelle scorse ore dopo essere risultata positiva al coronavirus. Si tratta della 71esima vittima legata al Covid-19 in provincia di Pisa.

"Abbiamo purtroppo appreso che ieri è deceduta una nostra concittadina - ha riferito la sindaca di Pomarance, Ilaria Bacci -. La signora, nata nel 1933, era risultata positiva al coronavirus il 13 aprile, quando si trovava nel suo domicilio, ed era stata poi ricoverata in ospedale. Era stata sottoposta negli ultimi giorni a 2 tamponi di controllo, entrambi risultati negativi al Coronavirus, ma è purtroppo deceduta ieri in ospedale in seguito ad altre patologie. Esprimo anche a nome dell’Amministrazione Comunale e di tutta la comunità le più sentite condoglianze ai familiari e a tutti i cari della nostra concittadina, con profondo cordoglio".

L'azienda Usl Toscana nord ovest ha riferito anche di 75 nuovi casi di positività Covid emersi nel territorio di sua competenza tra il 25 aprile ed oggi. Di questi, tre riguardano cittadini della Valdera: uno di Casciana Terme Lari, uno di Peccioli ed uno di Santa Maria a Monte.

Nessun nuovo caso, invece, in Alta Val di Cecina.

Sul territorio dell’Ausl Toscana nord ovest continua ad aumentare in maniera consistente il numero dei guariti, ad oggi 1397. Per quanto riguarda i ricoveri per Covid-19, inoltre, ad oggi sono in totale - negli ospedali dell’Ausl - 173 di cui 40 in terapia intensiva.