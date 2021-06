Covid, vaccinato un terzo dei trentenni

Stanno crescendo le vaccinazioni anche nelle fasce di età più giovani. In Valdera vaccinati un terzo di trentenni e quarantenni

PONTEDERA — In una giornata dove la Valdera e la Valdicecina registrano zero nuovi casi positivi a fronte di 180 test eseguiti e restano zero i pazienti Covid all'ospedale Lotti, crescono ancora i vaccinati.

Sulla zona Valdera - Valdicecina le vaccinazioni complessivamente effettuate sono 69.271 dosi e 34.090 cicli completi.

La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente del 54,3%. Queste le fasce d’età con la percentuale più alta:

over 80 - 92,6%;

da 70 a 79 anni - 87%;

da 60 a 69 anni - 81,2%;

da 50 a 59 anni - 62,6%;

da 40 a 49 anni - 34,3%;

da 30 a 39 anni - 34,4%;

Particolarmente significativo il dato di 30enni e 40enni, con un terzo di queste due classi di età che ha ricevuto almeno una dose.

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 22 giugno, sono appena 5 e non si registrano decessi.