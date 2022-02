Hub vaccinale, ecco quando verrà dismesso

Franconi, esaminati i costi legati alla tensostruttura, chiarisce che salvo diverse indicazioni di Governo o Regione, l'hub sarà smantellato a Marzo

PONTEDERA — Con la fine dell’emergenza sanitaria nazionale, arriverà anche la dismissione della tensostruttura dell’hub vaccinale di piazza del Mercato a Pontedera. Lo ha affermato il sindaco Matteo Franconi, che durante la seduta dedicata alle interrogazioni da parte delle opposizioni, ha fatto il punto sui costi e sul cronoprogramma che, inevitabilmente, porterà alla rimozione del centro. Che, con tutta probabilità, avverrà entro Marzo.



"Ricordo che a Pontedera ci siamo mossi per tempo, senza aspettare le indicazioni nazionali, spesso contraddittorie e confuse. Lo abbiamo fatto nella convinzione che ogni euro speso non fosse sprecato, ma investito per la salute dei cittadini - ha spiegato - abbiamo scelto un'area baricentrica per il territorio, con parcheggi e capiente per garantire il distanziamento sociale e il flusso ordinato delle persone".



"La nostra scelta fu addirittura criticata, ma oggi abbiamo la dimostrazione che sarebbe stato impossibile fare altrimenti. Sono state somministrate oltre 250mila dosi all'interno dell'hub vaccinale di Pontedera - ha continuato - con il modello organizzativo adottato, la media dei vaccini somministrati per medico è di circa 120 al giorno, molto più alta di tante altre strutture".



"La proroga fino a Dicembre 2021 ha avuto un costo di 77.858 euro, mentre per il periodo Gennaio e Febbraio 2022, il noleggio della struttura è costato invece 46mila euro. In entrambi i casi, c'è stata la ripartizione paritaria tra Società della salute e Usl Toscana nord ovest - ha concluso - Marzo, salvo diverse indicazioni del Governo, del commissario straordinario e della Regione, servirà ad arrivare alla definitiva dismissione della struttura per riconsegnarla libera a fine mese"