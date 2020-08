Inizio di settimana con nuvole e piogge

Una perturbazione di passaggio farà sentire i suoi effetti nella giornata di domani, con nuvole e pioggia attesa nel pomeriggio

PONTEDERA — Una perturbazione di passaggio sulla Toscana farà sentire i suoi effetti domani anche sulla Valdera.

La Regione Toscana dalle ore 10.00 di domani, lunedì 24 agosto, e fino alle 21.00 ha emesso una allerta in codice giallo ( livello di attenzione ) per rischio idrogeologico e per temporali localmente forti nelle zone interne.

In Valdera e in generale nella zona pisana, secondo le previsioni degli esperti, quella di domani sarà una giornata nuvolosa, con le piogge che dovrebbero arrivare nel pomeriggio. Nei giorni a seguire torneranno il sole e il caldo. Un nuovo peggioramento è atteso poi nel prossimo fine settimana.