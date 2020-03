Epidemia Covid-19, primo caso positivo a Palaia

Il video Rai-Leonardo del 2015 sul virus creato in Cina in laboratorio. La comunità scientifica smentisce

Tra Valdera e Alta Val di Cecina, nelle ultime 24 ore, sono emersi altri 11 casi di positività al coronavirus. I dati della Asl Toscana nord ovest

PONTEDERA — Sono 11 i nuovi casi di positività al coronavirus emersi nelle ultime 24 ore tra Valdera e Alta Val di Cecina. Nell’area vasta dell’Azienda USL Toscana nord ovest (che comprende anche l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana) si sono registrati in tutto 126 nuovi casi positivi, dei quali 27 a Pisa e provincia (Comprensorio del Cuoio escluso.

Tre i nuovi casi nel Comune di Capannoli, due a Calcinaia, Santa Maria a Monte e Volterra, uno a Palaia ed uno a Peccioli.

Per Palaia si tratta del primo caso. "La persona risultata positiva sta bene - ha riferito il sindaco, Marco Gherardini - e si trova presso la propria abitazione in quarantena. Le persone che hanno avuto contatti con il soggetto sono già state avvertite e sono in quarantena presso la propria abitazione, sotto la sorveglianza attiva della Asl. Eventuali evoluzioni di interesse pubblico saranno comunicate esclusivamente tramite i canali ufficiali".

Le persone positive nel comune di Capannoli diventano 15. Le tre persone risultate positive nelle ultime ore sono state poste sotto sorveglianza attiva.

Con i due casi di oggi diventano 18 le persone positive Covid-19 a Volterra. "Solo due dei pazienti hanno necessitato di ricovero ospedaliero - ha fatto sapere il sindaco Santi -. La tracciabilità del contagio è stata ricostruita chiaramente dal servizio di Igiene e prevenzione e le origini del contagio sono note e in gran parte collegate".

Per quanto riguarda i ricoveri per “Covid-19”, inoltre, ad oggi sono in totale - negli ospedali dell’Azienda USL Toscana nord ovest - 322, di cui 72 in terapia intensiva.

Dal monitoraggio giornaliero sono infine 3828 le persone in isolamento domiciliare su tutto il territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest, che non segnala nuovi decessi sul territorio pisano di sua competenza.