Una linea dedicata alla Giornata dell'epilessia

Il reparto di neurologia aderisce alle iniziative della Lega italiana contro l'epilessia. La dottoressa Frittelli risponde alle domande dei cittadini

PONTEDERA — La Giornata mondiale dell'epilessia, che quest'anno cade nel girono di San Valentina, porta nuovamente sotto i riflettori le iniziative promosse dalla Lega italiana contro l'epilessia, alle quali aderisce anche la neurologia dell'ospedale Lotti di Pontedera.



A causa delle restrizioni dovute al Coronavirus, il tradizionale open day sarà "telefonico". Infatti, oggi dalle 14 alle 17, telefonando allo 0587/273281, la dottoressa Cristina Frittelli, medico di riferimento del centro pontederese, risponderà alle domande e alle richieste di chiarimenti dei cittadini.



L’ambulatorio dedicato ha in carico circa 400 pazienti affetti da epilessia che, al Lotti, hanno la possibilità di svolgere quasi tutti gli esami specifici.



Durante la Giornata mondiale dell'epilessia si promuove infatti una corretta informazione e si sensibilizza l'opinione pubblica riguardo a una malattia per la quale chi ne è affetto soffre spesso più per le discriminazioni sociali legate a pregiudizi e ignoranza, che per la malattia stessa.