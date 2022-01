Vaccini ai bimbi tra 5 e 11 anni senza prenotare

Open day organizzato da Asl nord ovest, sono disponibili quasi 20mila dosi nei centri di Pisa, Pontedera, Volterra e Pomarance

PONTEDERA — Una campagna straordinaria di vaccinazione pediatrica per i bambini tra 5 e 11 anni, in ogni territorio della Toscana tra cui ovviamente la Valdera e la provincia di Pisa.

Da oggi, 27 gennaio, e per le prossime settimane sono in programma degli open day ad accesso libero, senza prenotazione, e con ampie finestre orarie per agevolare le famiglie, che volessero cogliere questa opportunità di protezione vaccinale per i propri figli contro la malattia Covid-19. In alternativa, è sempre possibile prenotare attraverso il portale regionale.

Fino al 28 Febbraio sono disponibili 60.950 posti complessivi: 22.676 nell’Area vasta centro; 19.423 nella Sud Est; 18.851 nella Nord Ovest.

La copertura vaccinale nella fascia di età 5-11 ( in termini di percentuale di soggetti vaccinati) risulta, al momento, pari al 28,87%.

Il calendario degli appuntamenti

Da oggi giovedì 27 gennaio sarà possibile accedere ad accesso libero alla vaccinazione pediatrica nelle seguenti sedi vaccinali:

Pisa, Hub vaccinale Croce rossa di Ospedaletto: tutti i giorni in orario 14-18;

Pontedera, Dipartimento della prevenzione (Palazzo Blu): tutti i giorni in orario 18:30-19;

Volterra, Dipartimento della prevenzione: tutti i giovedì in orario 18:30-19.

Pomarance, Distretto sanitario: tutti i venerdì in orario 18:30-19.

Il 30 gennaio, all'ospedale di Pontedera, giornata di apertura straordinaria ad accesso libero, (senza prenotazione) per fare la prima o la seconda dose di vaccino pediatrico in orario 8-13.