Maltempo, rischio ghiaccio e nevischio

Anche sulla Valdera attese temperature molto basse, con precipitazioni che arriveranno tra la notte e la mattinata di domani

PONTEDERA — Ancora rischio ghiaccio per quasi tutta la Toscana a causa del rapido calo delle temperature dopo il tramonto, mentre al nord farà la sua comparsa un po' di neve. In serata il termometro si materrà sottozero anche in pianura su gran parte della regione, in particolare nelle zone interne, per poi aumentare gradualmente durante la notte.

A partire dalle primissime ore di domani, domenica 17 gennaio, arriverà anche la neve, con possibilità di nevischio fino in pianura nelle province settentrionali, anche quella pisana, con bassa probabilità di accumularsi al suolo.

Per questi due fenomeni la Sala operativa della protezione civile regionale ha emanato un codice giallo.

In Valdera la prossima notte sarà molto fredda. A Pontedera la minima sarà meno due gradi e durante la giornata di domenica non si andrà oltre i sei gradi, con cielo coperto e precipitazioni.